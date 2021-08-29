Американские военные ожидают нового теракта у кабульского аэропорта в ближайшие сутки

Президент США Джо Байден сказал, что распорядился сделать все возможное для обеспечения безопасности военнослужащих. Теракт в минувший четверг у воздушной гавани афганской столицы привел к гибели почти 200 человек, в том числе 13 американских военных. Позже в Пентагоне рассказали, что в результате авиаудара по одному из районов Афганистана были убиты двое подозреваемых в подготовке этого нападения. К среде власти США планируют завершить вывод своих военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию иностранцев и афганцев из аэропорта Кабула.