День траура объявлен сегодня в Казахстане

В результате взрывов на складе боеприпасов на юге страны погибли не менее 13 человек, трое пропали без вести. Около ста получили ранения. Причиной взрывов стал пожар на территории воинской части. В то же время версии диверсии или умышленного поджога исключаются. Жертв и пострадавших среди гражданского населения, как говорят власти, нет.