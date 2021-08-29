Неизвестные повредили в Москве машину кандидата в Госдуму, общественного активиста Алены Поповой

В результате частично расплавилось зеркало заднего вида и одно из окон автомобиля. Сама Попова рассказала, что незадолго до этого инцидента она стала получать угрозы от сторонников радикальной группировки «Мужское государство». Она также утверждает, что ее страницы в социальных сетях и телефон пытаются взломать. Попова баллотируется в Думу от «Яблока».