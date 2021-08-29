Полиция начала обходить людей в регионах после утечки баз данных с сайтов Алексея Навального

Всего за почти две недели сотрудники МВД посетили уже более 1300 человек, рассказали в правозащитном проекте «ОВД-Инфо». Сначала о визитах рассказали жители Москвы. Теперь поступают сообщения из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Владивостока, Самары, Саранска, Тулы, Ярославля, Саратова, говорят правозащитники. По словам людей, полицейские предлагали написать заявление на структуры Навального с жалобой на утечку личных сведений.