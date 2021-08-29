Акция против ограничений из-за коронавируса прошла в Берлине

Несколько тысяч человек вышли на демонстрацию несмотря на запреты полиции. Большинство участников передвигались по городу без масок и не соблюдали социальную дистанцию, рассказывают очевидцы. Произошло несколько стычек митингующих с силами безопасности. свыше тридцати человек задержаны, пишет газета Die Welt. По предварительным данным, один полицейский получил травму. Также протесты против ограничений проходили накануне в городах Франции.