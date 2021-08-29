Инородные вещества обнаружены в партии одной из вакцин от коронавируса в Японии

Всего препаратами этой партии привили порядка 400 человек. О каких-либо проблемах со здоровьем у них не сообщается, передает агентство ТАСС. Ранее японские власти приостановили использование более полутора миллионов доз вакцины Moderna из трех партий производства Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них, достигает нескольких миллиметров.