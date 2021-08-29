Юго-восток США готовится к приходу урагана «Ида»

Как ожидается, стихия достигнет побережья штата Луизиана к вечеру воскресенья. Власти штата призывают жителей укрыться в безопасных местах. Специалисты предупреждают, что регион, и в первую очередь город Новый Орлеан могут столкнуться с обильными осадками, штормовым нагоном и сильными порывами ветра. Все это происходит в 16-ю годовщину другого стихийного бедствия, самого разрушительного в истории США урагана «Катрина», жертвами которого стали почти 2 тысячи человек. Из-за урагана «Ида», как сообщается, приостановлена работа почти всех нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе. От стихии уже пострадали некоторые районы Кубы.