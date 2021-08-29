Финал чемпионата мира по пляжному футболу пройдет сегодня в Москве

Сборная России сыграет с командой Японии. В матче за третье место встречаются Швейцария и Сенегал. Из-за противокоронавирусных мер трибуны будут заполнены только наполовину. Также, в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства российским футболистам запрещено демонстрировать государственные символы. На форме игроков отсутствует герб страны, а вместо государственного гимна исполняют фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.