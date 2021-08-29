Около 200 россиян запросили эвакуацию из Афганистана, говорят в посольстве

Угрозы для их безопасности сейчас нет, заверили представители дипмиссии. В основном, как передает агентство ТАСС, это афганцы со вторым российским паспортом. Ранее на этой недели самолеты министерства обороны России вывезли из Кабула около 500 человек. Помимо россиян это были граждане Украины и стран-членов ОДКБ.