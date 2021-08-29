Международные эксперты, как говорят белорусские власти, не стали встречаться с журналистом Романом Протасевичем

В Минске сейчас находится делегация Международной организации гражданской авиации. Она изучает обстоятельства принудительной посадки в белорусской столице самолета компании Ryanair, в результате которой были задержаны Протасевич и его спутница, россиянка Софья Сапега. Изначально в плане группы экспертов была встреча со всеми пятью пассажирами, которые остались в Белоруссии, пояснил представитель белорусских властей. В итоге они не встретились ни с одним, приводит слова чиновника агентство «Интерфакс». Итоговый отчет об этом инциденте ожидается к ноябрю.