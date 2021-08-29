Арабские эмираты начинают с понедельника выдавать туристические визы тем, кто привился от коронавируса

Однако вакцины должны быть одобрены Всемирной организацией здравоохранения. А в ее списках российских препаратов пока что нет. Ранее перед полетом в эмираты нужно было предоставить отрицательный тест в аэропорту, а по прилете — сдать еще один тест. Эти условия распространяются и на Россию.