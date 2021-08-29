Протесты против ограничений из-за коронавируса прошли в городах Франции

В общей сложности, по данным МВД республики, в них участвовали около 160 тысяч человек. Больше всего, порядка 14,5 тысяч, вышли на улицы в Париже. Всего были задержаны более 15 человек, трое полицейских получили травмы. Демонстрации против антикоронавирусных мер проходят в стране седьмую субботу подряд. При этом наблюдатели говорят о постепенном снижении количества их участников.

В начале месяца власти Франции ввели специальные пропуска для тех, кто переболел или вакцинировался от коронавируса, либо имеет свежий отрицательный тест. Документы, в частности, позволяют посещать рестораны и кафе, музеи, концерты.