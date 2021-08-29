Неудачей завершился новый тестовый пуск ракеты-носителя частной компании Astra

Спустя несколько минут после старта с космодрома на Аляске у нее отключились двигатели, передает агентство ТАСС. Ракета должна была доставить груз на орбиту. Пуск планировался в пятницу, но его перенесли, сообщается из-за проблем в системе зажигания. Предыдущие два старта также завершились неудачей. Astra рассчитывает предложить свою разработку для вывода малых спутников.