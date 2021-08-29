Американский штат Луизиана готовится к приходу урагана Ида

Ожидается, что уже сегодня стихия обрушится на побережье США. Ураган уже прошел над Кубой, оставив без электроснабжения часть жителей острова. В Новом Орлеане и других частях Луизианы эвакуированы десятки тысяч людей. В Мексиканском заливе прекратили работу подавляющее большинство нефтедобывающих платформ. По оценкам метеорологов, когда стихия достигнет американского побережья, скорость ветра может составить до 225 километров в час. Ураган будет сопровождаться сильными дождями и существенным повышением уровня моря в прибрежных районах.