Двух человек из почти тридцати задержанных на уличной фотовыставке оставили на ночь в отделе полиции Санкт-Петербурга

Оба – организаторы мероприятия. По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», на них составляют протоколы об организации массового одновременного пребывания граждан в общественном месте. Выставка проходила в саду на востоке города. У сотрудников МВД, как рассказали очевидцы, возникли претензии к некоторым фото. На одном из снимков была изображена проекция церковных куполов на спине человека, а на другом — были слова о полиции, какие именно, не уточняется.