Досрочное голосование на думских выборах стартует сегодня в России

Оно пройдет в труднодоступных или отдаленных районах страны. Также голосовать начнут в воинских частях, на полярных станциях и находящихся в плавании судах. На следующей неделе будут открыты избирательные участки за рубежом для тех россиян, кто в дни выборов окажется за границей. В этом году само голосование растянуто на три дня, с 17 по 19 сентября. Власти объясняли это противокоронавирусными мерами.