Организаторы намерены отменить концерт немецкого рок-музыканта Тилля Линдеманна в Твери

Он должен был выступить сегодня на фестивале, который проводит местный предприниматель Максим Ларин. Бизнесмен является также кандидатом в областной парламент от партии «Родина». Он написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что полицейские накануне не дали провести Линдеманну репетицию. До этого к музыканту в отель приходила полиция, чтобы предупредить о последствиях за нарушение противокоронавирусных ограничений. Продюсера Линдеманна обвинили в нарушении правил въезда в страну.