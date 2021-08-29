Иностранные военные покидают кабульский аэропорт

Практически все страны завершили операцию по эвакуации своих граждан и некоторых афганцев, которые сотрудничали с ними, передает американское агентство АР. Накануне доступ к аэропорту для граждан республики был практически полностью закрыт. По данным Вашингтона, оттуда были эвакуированы более ста тысяч человек. О завершении своего участия в операции уже объявила Франция. Около полуночи из Кабула вылетел последний самолет с британскими военными. В Пентагоне также сообщили, что сокращают свой контингент. Как ожидается, окончательно американские военнослужащие покинут аэропорт к среде.