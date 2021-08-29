Сборная России сыграет сегодня с командой Японии в финале чемпионата мира по пляжному футболу

Турнир проходит на Фестивальной площади московского спорткомплекса «Лужники».

В субботу в полуфиналах российские футболисты обыграли швейцарцев со счетом 5:4. Японцы победили сборную Сенегала со счетом 5:2. Проигравшие команды так же сегодня поборются за третье место.

В последнее время пляжные разновидности спорта набирают популярность, рассказал «Эху Москвы» спортивный обозреватель Алексей Дурново.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. Сборная России побеждала на турнире дважды – в 2011 и 2013 годах, в 2019-м россияне стали третьими.