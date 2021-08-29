Приговоренный к пожизненному заключению за убийство Роберта Кеннеди Серхан Серхан может выйти на свободу

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство американского сенатора Роберта Кеннеди Серхан Серхан может выйти на свободу после 53 лет, проведенных в тюрьме. Комиссия по условно-досрочному освобождению штата Калифорния удовлетворила ходатайство 77-летнего осужденного. Однако, итоговое решение должен принять в течение трех месяцев губернатор Калифорнии, где палестинец отбывает наказание, сообщает телеканал CNN. Если Серхана освободят, он должен будет прожить шесть месяцев во временном доме, зарегистрироваться в программе по борьбе со злоупотреблением алкоголем и пройти курс лечения, отмечает The Guardian. Против досрочного освобождения не возражал сын убитого сенатора Дуглас Кеннеди. Однако некоторые члены семьи политика выступили против.

Роберт Кеннеди был убит в Лос-Анджелесе в июне 1968 года. Серхану на момент, когда его признали виновным, было 24 года. Изначально его приговорили к смертной казни, но затем приговор смягчили. Сам Серхан утверждал, что не помнит момента совершения преступления. Ранее он 16 раз пытался добиться освобождения, но его ходатайство неизменно отклонялось.

