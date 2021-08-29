В Казахстане сегодня объявлен национальный траур по жертвам взрывов на складах боеприпасов

Погибли 13 человек, поиски еще троих продолжаются. Около сотни — пострадали.

Возгорание на складе инженерных боеприпасов произошло вечером 26 августа в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области Казахстана. Огонь перекинулся на хранилища, где находились заряды, фугасы, противопехотные и противотанковые мины, тротил и другие взрывчатые вещества. В результате произошло не менее 10 взрывов. Жителей близлежащих сел и солдат срочников эвакуировали. Потушить пожары удалось лишь накануне. В минобороны страны подчеркнули, что принимаются все меры для обеспечения стопроцентной безопасности населения. Инженерные войска приступили к очистке территории . Специалисты " не обнаружили превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ и уровня радиации на месте взрывов складов. По данным оборонного ведомства, все ранее эвакуированные жители вернулись в свои дома, за исключением жителей нескольких домов, построенных непосредственно вблизи от ограждения базы хранения.

Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. В больницах остаются более 20 человек, некоторые в тяжелом состоянии.