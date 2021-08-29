Сеть доставки суши и роллов «Ёбидоёби» извинилась за рекламу с темнокожим мужчиной после угроз со стороны «Мужского государства». В инстаграме компании говорится, что она приносит извинения за то, что задела общественность своими фотографиями и удалила весь контент, который вызвал эту шумиху. В сообществе красноярского филиала «Ёбидоёби» во «Вконтакте» формулировка немного другая. Там говорится, что компания приносит «извинения перед русской нацией за то, что задела русских».

Несколько дней назад сооснователь «Ёбидоёби» Константин Зимен пожаловался на травлю. Один из рекламных снимков компании разместил в своем телеграм-канале основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков. Он призвал подписчиков «оставлять отзывы» и делать левые заказы — то есть их не оплачивать. После этого на «Ёбидоёби» обрушилась масса негативных комментариев, компания действительно столкнулась с отказами платить за заказы, а ее сайт подвергся DDOS-атакам. Кроме того, сторонники Позднякова опубликовали личный номер Зимена. Бизнесмену начали поступать звонки и сообщения с угрозами убийством. Сам Зимин ранее сказал изданию Inc. Russia, что в рекламе с темнокожим нет никакой провокации, и что компания не будет ее удалять.