Намеченный на сегодня в Твери музыкальный фестиваль «МакЛарин за Родину» не состоится из-за давления властей

Концерта с выступлением солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна тоже не будет. Силовики в субботу сорвали его репетицию, сообщил организатор мероприятия, основатель пивного холдинга «Афанасий» Максим Ларин. По его словам, площадка, на которой должен был пройти праздник, будет закрыта. На территории вокруг холдинга организуют детские мероприятия и выступления тверских музыкантов.

Ранее Ларин, которого связывают с парией «Родина», подчеркивал, что фестиваль был приурочен к юбилею компании и никак не связан с политикой.

Минувшей ночью силовики пришли в гостиничный номер Линдеманна в комплексе «Завидово» в Тверской области. Немецкому музыканту выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер, а на его продюсера Анара Рейбанда завели административное дело, обвинив в нарушении миграционного режима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, Рейбанд при пересечении границы указал целью поездки туризм, хотя на самом деле занимался организацией концертов. Если суд признает его вину, его могут поместить в центр временного содержания мигрантов и выдворить из России.