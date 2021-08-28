Определился соперник сборной России в борьбе за золото чемпионата мира по пляжному футболу

В финале россияне сыграют с командой Японии.

Сегодня в полуфиналах, которые состоялись в Москве, российские футболисты обыграли швейцарцев в серии пенальти со счетом 5:4. Японцы победили сборную Сенегала со счетом 5:2. Таким образом проигравшие сегодня команды теперь поборются за третье место. Обе матча пройдут завтра в спорткомплексе «Лужники».

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года, впервые мировое первенство проходит в России. Сборная России побеждала на турнире дважды – в 2011 и 2013 годах, в 2019-м россияне стали третьими.