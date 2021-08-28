Намеченный на завтра в Твери фестиваль «МакЛарин за Родину» не состоится из-за препятствия властей

Организаторы решили закрыть площадку на территории завода «Афанасий», где должно было пройти выступление солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом написал в соцсетях организатор мероприятия, основатель пивного холдинга «Афанасий» Максим Ларин. По его словам, силовики сорвали репетицию, блокировав все машины. На территории вокруг холдинга установят шатры, там пройдут детские мероприятия. На второй сцене состоится выступление тверских музыкантов, добавил

бизнесмен. Ларин, которого связывают с парией «Родина», ранее подчеркивал, что фестиваль приурочен к юбилею холдинга «Афанасий» и его дню рождения, он исключительно патриотический и никак не связан с политикой.

Минувшей ночью силовики пришли в гостиничный номер немецкого музыканта в комплексе «Завидово» в Тверской области. Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер, а на его продюсера Анара Рейбанда завели административное дело, обвинив в нарушении миграционного режима, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, Рейбанд при пересечении границы указал целью поездки туризм, хотя на самом деле занимался организацией концертов. Если суд признает его вину, его могут поместить в центр временного содержания мигрантов и выдворить из России.