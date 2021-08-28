Пентагон объявил об убийстве в Афганистане двух руководителей группировки «Исламское государство»

Еще один получил ранение. Об этом сообщил генерал армии США Хэнк Тейлор: «Вооруженные силы США провели загоризонтную контртеррористическую операцию против планировщика и посредника организации «Исламское государство». Авиаудар произошел в афганской провинции Нангархар. По мере поступления дополнительной информации я могу подтвердить, что две известные цели были убиты и один ранен». По информации Тейлора, жертв среди гражданского населения нет. Причастны ли убитые боевики к теракту вблизи аэропорта Кабула, в американском военном ведомстве не уточнили.

Талибы осудили произошедшее, отметив, что считают это атакой по афганской территории. Представитель движения заявил агентству Рейтер, что США должны были их предупредить, прежде чем совершать авиаудар. Кроме того, он сказал, что в результате атаки погибли два человека, две женщины и ребенок получили ранения.

Теракт у аэропорта Кабула произошел 26 августа. По последним данным, его жертвами стали примерно 200 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за произошедшее взяло на себя «Исламское государство». Эта группировка, также как и захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» признаны террористическими и запрещены во многих странах, в том числе в России.

