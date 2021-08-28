Полиция уже десять дней подряд опрашивает людей, чьи персональные данные утекли с сайтов структур Алексея Навального

По данным «ОВД-Инфо» силовики обзвонили и обошли более 1300-от человек. Это связано с утечкой данных сайта стратегии «Умное голосование».

Одна из опрошенных таким образом – Анна — рассказала «Эху Москвы», что представитель власти предложил ей написать заявление на структуры оппозиционного политика: «Мне позвонили с незнакомого номера. Представились представителем органов власти моего района и сообщили что мои персональные в том числе паспортные данные были распространены. Это связано с системой «Умное голосование». И не хочу ли я написать заявление на Фонд Борьбы с Коррупцией за распространение вот как раз этих данных. Навязчивости не было, всё было достаточно вежливо, но сам звонок был достаточно странный, потому что будто бы сам звонящий не очень понимал, что он делает».

Фонд Борьбы с Коррупцией уже несколько лет признан в России НКО-иностранным агентом, а этим летом Мозгорсуд признал его и экстремистской организацией. Деятельность ФБК запрещена на территории страны.