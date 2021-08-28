Фестиваль «МакЛарин за Родину», который должен был завтра пройти в Твери, не состоится в намеченном формате из-за препятствия властей. Организаторы решили закрыть площадку на территории завода «Афанасий», где должно было состояться выступление солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Об этом написал в соцсетях организатор мероприятия, основатель пивного холдинга «Афанасий» Максим Ларин. Ранее он сообщил, что фестиваль пройдет, но, скорей всего без Линдеманна. Сегодня силовики сорвали его репетицию. Он отметил, что организаторы понесли «огромные расходы». Ларин, которого связывают с парией «Родина», подчеркивал, что фестиваль приурочен к юбилею холдинга «Афанасий» и его дню рождения, он исключительно патриотический и никак не связан с политикой.

Минувшей ночью силовики пришли в гостиничный номер немецкого музыканта в комплексе отдыха в «Завидово» в Тверской области. Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер, а на его продюсера Анара Рейбанда завели административное дело, обвинив в нарушении миграционного режима, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, Рейбанд при пересечении границы указал целью поездки туризм, хотя на самом деле занимался организацией концертов. Если суд признает его вину, его могут поместить в центр временного содержания мигрантов и выдворить из России.