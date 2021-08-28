В штабе кандидата в депутаты ГД от «Яблока» Николая Кавказского жалуются на то, что полиция мешает проводить агитацию

В штабе кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Николая Кавказского жалуются на то, что полиция мешает проводить предвыборную агитацию. Это происходит уже не первый раз, рассказала «Эху Москвы» доверенное лицо политика Ольга Рассказова. Рассказова добавила, что несмотря на давление, предвыборная кампания продолжается.

