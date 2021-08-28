В Санкт-Петербурге задержали 28 студентов, устроивших фотовыставку в саду «Нева»

Поводом стали «некие слова о полиции» на одной из фотографий. Об этом сообщила изданиям Sota и Doxa активистка Анастасия Михайлова. Она подчеркнула, что выставка не была анонсирована и не является политической. У студентов отобрали паспорта и доставили в отделение полиции. Сотрудники МВД отправили молодых людей в актовый зал, утверждая, что не обязаны отпускать их после трех часов задержания, так как они находятся не в дежурной части. Позднее стало известно, что несовершеннолетних отпустили после приезда родителей, остальных продолжают удерживать. Что им вменяют, неизвестно.

