На дебоширку с рейса Москва — Сочи, требовавшую горячее питание, составили протокол

Протокол по административной статье о мелком хулиганстве составлен в отношении женщины из бизнес-класса, которая на борту самолета Москва — Сочи требовала включить кондиционер и подать ей горячее питание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Происшествие произошло 12 августа, но видео с ним появилось в сети только сегодня.

В нем женщине в салоне бизнес-класса самолета требовала включить кондиционер. Когда бортпроводник ей объяснил, что кондиционер включиться с запуском двигателей, пассажирка стала требовать горячее питание. На это женщине ответили, что ее покормят после окончания рассадки. Свои требования женщина объяснила тем, что купила билеты в бизнес класс «за 50 тысяч».