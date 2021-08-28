В Санкт-Петербурге задержали 28 студентов, устроивших в парке неполитическую фотовыставку «Сад на Неве»

Поводом для задержания силовики назвали то, что на одной из фотографий были некие слова о полиции, сообщают интернет-издание Znak.com и телеграм-канал SOTA со ссылкой на активистку Анастасию Михайлову. По ее словам, несовершеннолетних отпустили после приезда родителей, остальных больше трех часов держат в отделе полиции. У задержанных отобрали паспорта, но говорят, что они «не изъяты, а лежат в соседнем кабинете». Одна из задержанных также рассказала, что полицейские настаивают на даче показаний.