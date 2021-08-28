Великобритания объявила о завершении операцию по эвакуации людей из Афганистана

Об этом написал в твиттере посол Лори Бристоу. При этом он отметил, что британские власти не забыли про людей, которые еще хотят уехать и сделают все, чтобы им помочь.

Великобритания начала эвакуацию из Афганистана 13 августа. По словам посла, в общей сложности были вывезены около 15 тысяч человек, среди которых граждане страны, афганцы, помогавшие дипмиссии, и другие люди, которым могла грозить опасность.

Ранее о завершении эвакуации из Кабула объявила Германия. По данным Минобороны страны, им удалось вывезти более 5 тысяч человек.

Американцы отчитались об эвакуации 117 тысяч человек.

Предполагается, что 31 августа военные США покинут аэропорт Кабула, завершив свое 20-летнее присутствие в Афганистане.

При этом захватившее власть в стране талибы неоднократно заверяли, что и после этой даты не будут препятствовать отъезду афганцев за рубеж.

«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.