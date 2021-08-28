Председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в центре Москвы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в центре Москвы. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это не первый подобный инцидент. Следователям предстоит выяснить его причины.

По данным СК, накануне на Бауманской улице не менее 10 выходцев из стран Средней Азии устроили потасовку. Видеозапись произошедшего появилась в интернете. Вместе с тем в столичном главке МВД сообщили, что после драки были задержаны почти 50 человек. На 15 из них составили протоколы о мелком хулиганстве. С остальными провели профилактическую беседу.

В посольстве Киргизии сообщили, что среди задержанных оказались 19 граждан республики, но они в драке не участвовали, а к административной ответственности за мелкое хулиганство их привлекли в рамках выяснения обстоятельств происшествия.

В последнее время в столице регулярно происходят столкновения между выходцами из стран СНГ. На днях полиция доставила в отделение более 20 человек после драки в одном из московских хостелов. В июле недалеко от станции метро «Кузьминки» при похожих обстоятельствах задержали свыше 200 выходцев из Средней Азии.