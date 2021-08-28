Соединенные Штаты начали сокращать свое военное присутствие в аэропорту Кабула

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Предполагается, что к 31 августа они совсем покинут территорию Афганистана, положив конец своему 20-летнему присутствию в этой стране. Сегодня американские военные сообщили, что с середины августа эвакуировали из Кабула уж 117 тысяч человек.

