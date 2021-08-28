Владельцы лейбла Kaufman подали иск о защите чести и достоинства к певцу Тиме Белорусских после интервью Юрию Дудю

Владельцы лейбла Kaufman подали иск о защите чести и достоинства к певцу Тиме Белорусских после интервью, которое он дал Юрию Дудю. Журналист выступает соответчиком по делу. Как сообщает телеграм-канал Mash, в интервью Дудю исполнитель раскрыл условия контракта с лейблом, что не понравилось его владельцам. Дело рассматривает Ленинский суд Минска. Дудь вызван на заседание, которое назначено на 22 апреля 2022 года.