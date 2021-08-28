В Москве задержаны трое участников пикета за смену власти

Активисты стояли с плакатами у Памятника Станиславскому и Немировичу-Данченко в Камергерском переулке. Их увезли в отдел полиции «Тверской». Как сообщил порталу «ОВД-Инфо» адвокат Сергей Тельнов, на всех задержанных составили протоколы об участии в несогласованной акции.