Председатель СК поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в Москве

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки мигрантов в Москве. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства инцидента, говорится на сайте СК. Отмечается, что это уже не первый подобный инцидент в столице за последнее время.

МВД сегодня сообщило о массовой драке на Бауманской улице. Задержаны почти полсотни человек. В отношении 15 составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. С остальными была проведена профилактическая беседа. В СК заявили, что драку устроили «не менее 10 выходцев из стран Средней Азии.

В субботу мэр Сергей Собянин сказал, что последние месяцы полиция проводит жесткие рейды из-за правонарушений со стороны мигрантов и массовых драк с их участием. По итогам заведено 800 уголовных дел и депортировано примерно 200 человек. Еще 17,5 тысячам запретили въезд на территорию России. При этом Собянин отметил, что большинство мигрантов, приезжающих из стран СНГ, не нарушают законы.