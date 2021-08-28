«ОВД-Инфо»: Полиция обзвонила и обошла более 1300 человек с просьбой написать заявление на структуры Навального

Полиция, по данным «ОВД-Инфо», обзвонила и обошла более 1300 человек с просьбой написать заявление на структуры политика Алексея Навального. Это связано с утечкой данных сайта стратегии «Умное голосование».

Сотрудники МВД в разных городах по всей стране приходят домой к людям, чьи личные данные оказались в публичном доступе после утечки с сайтов «Свободу Навальному» и «Умное голосование». Например, это произошло в Москве, Петербурге, Владивостоке, Самаре, Саранске, Туле и многих других городах. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» насчитал уже 1312 таких случаев, на деле же их может быть значительно больше.

Полицейские предлагают этим людям написать заявление на структуры Алексея Навального за то, что сохранность их личных данных была нарушена. Некоторые из опрошенных отмечали, что представители властей иногда настойчиво уговаривают это сделать. Представляются они по-разному. В одних случаях это сотрудники уголовного розыска, а в других — участковые. Приходят они по месту официальной прописки.

Ранее интернет-издание Baza опубликовало документ, который озаглавлен как «памятка для общения с гражданами по утечке персональных данных». В тексте советуют сказать опрашиваемым, что с руководством ФБК всё ясно – по закону за экстремистский состав им может грозить до десяти лет лишения свободы. После этих слов там добавлено «не хотелось бы, чтобы за них несли ответственность простые граждане». В рамках какого дела проводят эти следственные действия – не известна.

Фонд Борьбы с Коррупцией признали НКО-иностранным агентом еще в 2019-ом году. Этим летом Мосгорсуд также объявил эту организацию экстремистской и запретил её деятельность на территории России. Попытки обжаловать эти решения ни к чему не привели.