Российские спортсмены завоевали четыре золотые и десять бронзовых наград в четвертый день Паралимпиады в Токио

Первые места заняли легкоатлет Александр Яремчук, пловцы Андрей Граничка и Роман Жданов, установившие мировые рекорды, а также Елена Прокофьева в соревнованиях по настольному теннису.

Команда России с 40 наградами остается на третьем месте в медальном зачете. Лидирует сборная Китая, вторую строчку занимает сборная Великобритании.

Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября. Из-за санкций WADA российские спортсмены выступают под флагом Паралимпийского комитета России. Вместо национального гимна на церемониях награждения играет фрагмент из Первого концерта Чайковского.