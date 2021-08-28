Пентагон объявил об убийстве в Афганистане двух руководителей группировки «Исламское государство»

Еще один ранен. Об этом заявил на брифинге генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении операций по эвакуации из Кабула. Авиаудар был нанесен накануне. В свою очередь пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался пояснить, причастны ли убитые боевики к теракту вблизи аэропорта столицы Афганистана.

26 августа возле аэропорта Кабула прогремел взрыв, в результате которых погибли 200 человек, среди которых оказались американские военные. Ответственность за теракт на взяло на себя «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.