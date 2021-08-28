Западные страны завершают эвакуацию людей из Афганистана, где власть захватило запрещенное террористическое движение Талибан. Боевики ранее обещали не препятствовать вывозу мирных граждан и после 31 августа, но требуют, чтобы к этой дате из страны были выведены войска.

15 тысяч человек за последние две недели эвакуировала из Афганистана Великобритания. В правительстве Соединенного Королевства обещают делать все возможное, чтобы помочь тем, кто не успел улететь из страны, но операция по вывозу гражданских лиц завершается – сегодня аэропорт Кабула покинул последний самолет. По оценкам Минобороны, на эвакуационные рейсы не попали более тысячи афганцев, помогавших британцам. Их может быть гораздо больше.

Между тем, стало известно, что Лондон организовал чартерный рейс для эвакуации 200 собак и кошек из приюта, который создал бывший британский морпех Пен Фартинг. Изначально власти отказывались вывозить животных, но позже все же выделили средства. к аэропорту их сопровождали военные.

Последний итальянский самолет с беженцами уже приземлился в Риме. О завершении эвакуации объявила и Франция. Власти Украины также заявили, что останавливают операцию — граждане страны, желавшие покинуть Афганистан, вывезены. В Вашингтоне говорят, что завершат эвакуацию 31 августа – уже вывезено более 100 тысяч человек.

Сегодня же на паралимпиаду в Токио прибыли два спортсмена из Афганистана, которые из-за ситуации в своей стране не смогли вовремя приехать. Как передает агентство Киодо, прилетевших афганцев встречал лично глава международного паралимпийского комитета. Сведений о том, как именно они попали в Японию, пока нет.