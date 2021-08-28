Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания сообщил, что День знаний пройдёт в этом году в очном формате. Кравцов добавил, что учителя никто не заменит и у Минпросвещения нет планов переводить школьников на дистанционный формат обучения.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил об изменениях в модели Единого государственного экзамена по большинству предметов. Он убежден, что новые стандарты не усложнят сдачу ЕГЭ в этом году. По словам Музаева, со всеми нововведениями можно ознакомиться в демоверсиях экзамена и основательно подготовиться к нему за предстоящий учебный год.