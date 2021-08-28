Более полусотни человек были задержаны в Москве после массовых драк с участием мигрантов

Более полусотни человек были задержаны в Москве после нескольких массовых драк с участием мигрантов, которые произошли в столице за минувшие сутки. Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге сегодня дал понять, что городские власти не готовы мириться с участившимися случаями столкновений между приезжими.

В своем блоге Сергей Собянин написал: «Так не пойдет, таким гостям мы не рады. Будьте добры вести себя подобающим образом». Столичный градоначальник отметил, что после серии массовых драк в Москве в силу различных правонарушений только из города было депортировано около 200 мигрантов, а более чем 17 тысячам въезд в страну был запрещен. Число столкновений на улицах, участниками которых становятся приехавшие на заработки мигранты растет. Об этом свидетельствуют сводки одних только минувших суток. В пятницу после драки на Бауманской улице были задержаны почти 50 приезжих, их проверяли на причастность к произошедшему. В итоге на 15 человек были составлены административные протоколы. В большинстве своем это гости из стран Средней Азии. Ночью на Покровском бульваре произошла еще одна драка – там задержали семь человек. Участники конфликта не ограничились кулаками и в ход пошли баллончики с перцовкой. Накануне на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве мигранты устроили потасовку в хостеле. За административными протоколами последовали несколько арестов на 12 суток. Как сообщили в МВД, пятерых могут депортировать. И все это на фоне череды резонансных столкновений — в начале августа массовая драка мигрантов произошла в подмосковном Одинцове – в ней участвовали как минимум 20 человек с палками и ножами. Тогда же сообщалось и о драке со стрельбой в Мытищах.

В июле почти сотню хулиганов задержали в «Кузьминках». В этой драке в рукопашную тоже сошлись приехавшие в Москву из других стран.