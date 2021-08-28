Выступление лидера группы Rammstein на фестивале «МакЛарин за Родину» в Твери пока подтверждается

Об этом ТАСС сообщила представитель партии «Родина» Татьяна Калегина. По ее словам, музыканты готовятся к репетиции, все санитарно-эпидемиологические нормы на мероприятии будут соблюдены. Линдеманн приехал в Тверскую область по приглашению члена партии «Родина», основателя пивного холдинга «Афанасий» Максима Ларина. Неприятности у музыканта и организаторов начались сразу после размещения в одном из домов отдыха.

Сотрудники правоохранительных органов ночью пришли в гостиничный номер немецкого музыканта в комплексе отдыха в «Завидово» в Тверской области. Самому Тиллю Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер – это связано с фестивалем, на котором он собирался выступать в ближайшее время, а продюсеру музыкального исполнителя Анару Рейбанду теперь угрожают высылкой.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что гражданина Германии задержали в рамках административного разбирательства. Собеседник агентства отметил, что продюсер при въезде в Россию указал целью поездки туризм, хотя фактически он занимался организацией концертной деятельности. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов, а затем выдворение из страны.

Ни продюсер, ни Линдеманн произошедшее пока публично не комментировали. В целом, немецкий музыкант нередко приезжает в Россию по разным поводам. Например, он значится одним из главных исполнителей на фестивале «Спасская башня», который проходит в Москве на Красной площади в эти дни.

Сам Максим Ларин заявил «Эху Москвы», что никакой политической составляющей фестиваль не несет и будет исключительно патриотическим.

Стоит отметить, что в Тверской области, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, массовые мероприятия под эгидой властей все равно проводятся. На День России их даже анонсировал губернатор региона Игорь Руденя.

Политолог Станислав Белковский полагает, что Линдеманн, сам того не зная, мог быть втянут в аппаратно-политическую игру российских властей.

К самому Линдеманну, по сведениям ТАСС, у полиции претензий нет. Напомним, недавно он записал свою версию известной военной песни «Темная ночь», а вскоре его ждут в Москве на патриотическом фестивале «Спасская башня». Организаторы уже заверили, что, несмотря на инцидент в Тверской области, Линдеманн на Красной площади выступит.