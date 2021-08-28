На паралимпиаду прибыли два спортсмена из Афганистана, которые из-за ситуации в стране не смогли вовремя приехать

Сегодня же на паралимпиаду в Токио прибыли два спортсмена из Афганистана, которые из-за ситуации в своей стране не смогли вовремя приехать. Как передает агентство Киодо, прилетевших афганцев встречал лично глава международного паралимпийского комитета. Сведений о том, как именно они попали в Японию, пока нет.