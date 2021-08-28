США взорвали последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле

Как пишет New York Times, на этом объекте силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку. Как отмечает издание, уничтожены служебные документы, компьютерные жесткие диски и другое оборудование, чтобы не допустить их попадание в руки радикального движения «Талибан». Подрыв опорного пункта был совершен через несколько часов после теракта в аэропорту Кабула, но непосредственно с этим событием не связан, потому что был запланирован заранее.

«Талибан» — радикальное движение — признано в России террористическим и запрещено.