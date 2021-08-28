Три человека пострадали в результате взрыва катера в порту на юге Франции

Как сообщает телеканал France-3, судно длиной 10 метров взорвалось сразу после заправки и отхода от пирса. По предварительной версии взорвались пары бензина, но точные причины установит следствие. Местные власти на своей странице в Твиттере пишут, что загрязнений акватории не зафиксировано, а заправочная станция временно закрыта.