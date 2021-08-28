Фестиваль «МакЛарин за Родину» состоится, но выступление Тилля Линдеманна пока под вопросом

Фестиваль «МакЛарин за Родину» в Тверской области состоится, но выступление солиста группы Рамштайн Тилля Линдеманна пока под вопросом. Об этом «Эху Москвы» рассказал организатор фестиваля, основатель пивного концерна «Афанасий» и член партии «Родина» Максим Ларин.

Во всяком случае, по его словам, репетиции приостановлены. Кроме того, по словам бизнесмена, накануне силовики проверяли завод, где должен состоятся фестиваль. О цели проверки ему не сообщили. Минувшей ночью в номер к Линдеманну приходили полицейские в штатском. В отношении продюсера музыканта заведено административное дело за нарушение миграционного законодательства. Самому музыканту официально выдано предписание о недопущении нарушения действующих в регионе антиковидных мер. В местном Роспотребнадзоре уже заявили, что фестиваль могут посетить не более 6 тысяч зрителей. Фестиваль «МакЛарин за Родину» должен пройти завтра. Представитель партии «Родина» Татьяна Калегина заявила, что выступление Линдеманна состоится и все противоковидные меры будут соблюдены. Изначально на фестивале в Твери должна была выступить и группа «Би-2», но коллектив отказался из-за слогана мероприятия «За Родину», который подразумевает одноименную партию.