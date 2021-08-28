Власти Тверской области допускают, что фестиваль с участием Линдемана может пройти при соблюдении covid-ограничений

Власти Тверской области допускают, что фестиваль с участием Тилля Линдемана может пройти при условии соблюдения коронавирусных ограничений. Впрочем, региональный Роспотребнадзор в своем предписании организаторам отмечает, что проведение мероприятия может создать угрозу жизни и здоровью зрителей.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области проинформировало Анара Рейбанда, продюсера выступления вокалиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, о том, что нынешний формат запланированного на воскресенье концерта недопустим. Впрочем, никаких решений об отмене мероприятия официально не принято. Во всяком случае, о них не сообщалось. Согласно действующим в регионе ограничениям запрещено проведение массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых превышает 500 человек. Помимо визита силовиков в гостиничный номер Линдемана и к инициаторам концерта, в отношении Рейбанда открыто административное производство о нарушении правил въезда иностранных граждан. Претензия властей сводится к тому, что в Россию продюсер формально въехал в страну как турист, но фактически был одним из соорганизаторов концерта и преследовал коммерческие цели. К Линдеману претензий не возникло, его предупредили о необходимости соблюдать ограничения и он сможет на следующей неделе выступить на фестивале военных оркестров в Москве. Сам фестиваль «Макларин за Родину» был заявлен как празднование юбилея тверского бизнесмена и владельца пивного холдинга «Афанасий» Максима Ларина, который вместе с сыном идет в Думу как кандидат от консервативной партии «Родина». Ларин сообщил, что организаторам дали понять, что проведения шоу с политическим подтекстом не допустят.

Изначально на фестивале в Твери должна была выступить и российская рок-группа «Би-2», но коллектив от участия отказался. Один из лидеров группы сообщил, что решение приняли из-за того, что слоган фестиваля «За Родину» подразумевает одноименную политическую партию.